Vlado Mirosevic se desmarca de su partido y asegura que “no apoyará” candidatura de Alejandro Navarro en el BioBío

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con el diputado Liberal, presidente de la Comisión de RREE de la Cámara y precandidato presidencial, Vlado Mirosevic, sobre el descarte que dio el presidente Boric a un nuevo reajuste ministerial, la polémica que envuelve al Fiscal Valencia, entre otros temas.

Consultado por la decisión del presidente Boric en torno al cambio de gabinete, Mirosevic destacó que “estoy muy de acuerdo con la decisión (…) creo que es una señal de autoridad y orden, porque eso mismo es lo que hay que expresar en la sociedad, entonces creo que es una señal de gobierno y de un compromiso de los ministros para estar hasta el final junto al presidente. Soy de los cree que esta es una decisión absolutamente correcta”.

Tras esto, recalcó que “no necesariamente cambiar va a mejorar las cosas, hay que seguir adelante”, por lo que esta acción del presidente “ofrece certezas y orden, que es lo que falta en la sociedad chilena”.

En relación a la segunda vuelta de gobernador en el BioBío, el parlamentario se descartó de su partido y aseguró que no apoyará la candidatura de Alejandro Navarro, debido a sus discrepancias en torno al caso de Venezuela: “Yo no estoy apoyando a Navarro (…) el partido tendrá su instancia, eso aún no ha sucedido. Voy a recorrer el país apoyando candidaturas oficialistas en segunda vuelta, pero no voy a apoyarlo, creo que la historia respecto de su posición sobre Venezuela me distancia lo suficiente como para no apoyarlo. Tengo con él una diferencia histórica muy compleja, tampoco apoyaré al candidato de oposición, pero uno puede elegir a qué región ir o no en un balotaje de segunda vuelta”.