Guillermo Ramírez (UDI) tras el descarte del reajuste ministerial: “Al presidente le cuesta tomar decisiones difíciles”

En la puesta en marcha de la Red de Empresas Chile Cuida, el Presidente Gabriel Boric descartó un cambio de gabinete, pese a la fecha límite del 15 de noviembre, cuando los ministros que aspiren a un cargo en el Congreso deberán renunciar. Boric afirmó que quiere a todos sus ministros “trabajando de lleno en los compromisos para cumplirle a nuestra gente” y destacó la labor de varios de ellos en áreas como seguridad, derechos de las mujeres, educación y vivienda. Estas declaraciones contradicen las declaraciones previas de la vocera Camila Vallejo, quien había mencionado que habría ajustes si algún ministro decidía postular al Parlamento. En una entrevista con Qué hay de nuevo, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondió a las declaraciones del presidente Boric sobre no realizar un cambio de gabinete. Recordemos que la bancada de su partido ha sido una de las más insistentes en solicitar este ajuste, argumentando que “no hay área en la que el Gobierno esté cumpliendo eficazmente”.

Consultado por si esta decisión del presidente lo sorprendió, señaló que “sí, porque cuesta encontrar un ámbito del gobierno donde uno vea que estamos súper bien. El sentido común diría que aquí no solamente debiera haber un cambio de gabinete, sino que debería ser grande y masivo para que el gobierno enmiende el rumbo, pero el presidente Boric decidió no hacerlo y esto refuerza lo que venimos diciendo hace tiempo, de que a él le cuesta tomar decisiones difíciles; no removió al subsecretario Monsalve cuando debió hacerlo, en el pasado llevó la atención con la oposición al limite antes de decidir sacar a Giorgio Jackson”, por lo que “hoy él toma la decisión de ser leal con sus ministros, lo que es muy humano y comprensible, pero él olvida que debe ser leal primero con los chilenos”.

Tras esto, continuó: “El presidente lo que hace es tapar el sol con un dedo, hacer que está todo perfecto y que sigamos adelante, lo que es una muy mala decisión”.

En relación a que se pueda presentar una nueva acusación constitucional contra la ministra Tohá, explicó que “entre ayer y hoy, he conversado con muchos diputados de distintas bancadas de oposición y, en general, existe la sensación de que la ministra Tohá es la responsable del tema de seguridad, pero en el caso Monsalve, la unanimidad me dijo que el responsable del manejo es el presidente Boric, entonces una acusación constitucional contra la ministra Tohá, no creo que obtenga los votos y pronostico que recibiría menos apoyo que la anterior”.

Para culminar, tuvo palabras para referirse al avance en materia de seguridad, puntualizando en que los ministros que están a cargo de esto, son los que “entrampan” la discusión: “Los ministros que están encargados de impulsar esta agenda, han demostrando mucha negligencia en el manejo de esta misma. El gobierno no ha sacado adelante ideas porque se entrampan en discusiones internas y temas administrativos (…) cuando el presidente toma la decisión de mantenerlos, obvio que dificulta el avance de estos proyectos, porque no son capaces de sacar la agenda adelante”.