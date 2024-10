Paulina Toro, periodista de Ciper, por nuevos antecedentes de caso Monsalve: “Él sabía perfectamente, antes de recurrir a la PDI, lo que se le venía”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Paulina Toro, periodista de Ciper, respecto del reportaje publicado por el medio en que se revela que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, activó gestiones de la PDI luego de haberse reunido con la denunciante en que ella dejó claro que no hubo consentimiento.

Consultada por los nuevos antecedentes relacionados con el caso Monsalve, publicados por Ciper, la comunicadora expresó que “lo que nos interesó más que todo es el hecho de que derriba, de algún modo, parte de este testimonio, lo que ha dicho el propio exsubsecretario que es ‘yo no sabía, yo no me acuerdo de nada’. Por lo menos antes de que empezara esas diligencias, él sabía que la denunciante le había señalado que lo que sucedió esa noche del 22 de septiembre en el Hotel Panamericano no había sido bajo su consentimiento, un dato clave que está siguiendo la Fiscalía”.

En esa línea, enfatizó en que “lo que no se sostiene a partir de ahora es el hecho de que él, antes de hacer sus propias pesquisas relacionadas con la PDI, no sabía que estaba involucrado en una situación sin consentimiento. De hecho, una fuente consultada por nosotros, que tiene relación con la investigación, nos señaló que él sabía perfectamente, antes de recurrir a la PDI, lo que se le venía”.

Por último, Toro hizo hincapié en que Monsalve “estaba preocupado del trayecto, de qué había pasado entre el restaurante peruano Ají Seco Místico y el Hotel Panamericano. De ahí también uno infiere la preocupación de las cámaras que él instruyó levantar, pero lo que ella (la presunta víctima) estaba más preocupada era justamente lo que había pasado al interior de hotel”.