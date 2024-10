Nathan Pincheira, economista jefe de FYNSA, tras elecciones municipales: “El mercado se encuentra bastante cauto”

Conversamos ‘Más Que Números‘ con Nathan Pincheira, economista jefe de FYNSA, para abordar las perspectivas crecimiento tras las elecciones municipales y regionales, permisología e inversión, y las elecciones de Estados Unidos.

Tras las elecciones del pasado 26 y 27 de octubre, el economista destacó que “el mercado se encuentra bastante cauto al respecto. Con excepción quizás de la elección de los gobernadores, esta elección -como un todo- es más bien local y que no necesariamente después hace referencia a lo que pueda suceder en una elección presidencial o parlamentaria”.

Consultado por las proyecciones para Chile que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sobre que ve que como primera prioridad la reforma a la permisología para aumentar el crecimiento nacional, Pincheira enfatizó en que “se ha hecho a través de los distintos años un popurrí de cosas que finalmente no terminan necesariamente conversando unas con otras, hay unas que se contradicen, etc. Falta ahí y quizás un desafío importante que puedan tener ya sea las autoridades actuales o las que vengan es poder esquematizar esto”.

En esa línea, hizo hincapié en que “nadie aquí está pensando en darle permiso a todo y no pensar en el medioambiente, no pensar en las comunidades, no se trata de eso. Se trata de, pensando en el medioambiente, en las comunidades, en el bienestar de la población como un todo, poder condensar”.

Desde su punto de vista, en nuestro país “se intentan hacer políticas que tienen que ver más con el ciclo económico, que sabemos que pueden variar un poco, el crecimiento de un año, pero no el crecimiento de los próximos 10-20 años”.

Elecciones en Estados Unidos

Respecto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 5 de noviembre, el economista jefe de FYNSA apuntó a que “el resultado hoy día es bastante incierto, los precios de alguna forma no están incluyendo todo”.

Por último, en cuanto a cómo se verá afectada la relación con China en caso de que triunfe Kamala Harris o Donald Trump, el experto planteó que “ya sea un candidato u otro, por supuesto Trump con mayor intensidad, pero existe consenso de que la situación con China va a estar tensa”.