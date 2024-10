Jefe de bancada de la UDI y allanamiento al diputado Lavín: “Lo he llamado y no me ha contestado”

La PDI realizó un triple allanamiento este 29 de octubre a dependencias del diputado Joaquín Lavín León (UDI): sus oficinas en el Congreso, su oficina distrital y su domicilio particular en Santiago. Esto en el marco de la investigación por eventuales facturas falsas emitidas durante el mandato de su esposa, Cathy Barriga, como alcaldesa de Maipú entre 2016 y 2021.

Si bien el diputado dio breves declaraciones a la prensa, donde aseguró que no cometió delitos y que ha colaborado con la justicia, sus compañeros en el Congreso no han sabido mucho de él. “Lo he llamado y no me ha contestado”, reveló el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, en conversación con Lo Que Faltaba. “Puede ser entendible que el día de hoy no quiera responder”, agregó, asegurando: “esperamos comunicarnos con él para tener su versión y ver qué sucede”.

En la entrevista, el parlamentario también se refirió al resultado de las elecciones, donde reconoció que Marcela Cubillos, la derrotada candidata de Chile Vamos y Republicanos en Las Condes, “llevó con cierta arrogancia” su aspiración al sillón municipal, y también apuntó a los resultados por debajo de las expectativas que obtuvo el partido de José Antonio Kast: “Los partidos hay que jugarlos y no creerse ganadores antes de tiempo”.