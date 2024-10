Pablo Ortúzar del IES tras derrota de Hassler en Santiago: “Aquí hay un castigo a una gestión mal hecha”

En ‘Qué hay de nuevo’, conversamos con el antropólogo e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, sobre el resultado de las elecciones municipales y regionales de 2024.

Para Ortúzar, con estos resultados “hay sectores de la izquierda que van a estar felices porque no fue para tanto y obviamente en la derecha van a estar celebrando (…) si uno mira los resultados más de lejos, los extremos políticos salieron bastante trasquilados en esta elección, como fue el caso de Iván Poduje y Marcela Cubillos. El caso de Vodanovic es bien particular, porque tras el conteo de votos dio un discurso parecido a lo que hubiera dicho Sebastián Piñera, apuntando al trabajo, seguridad y esfuerzo, entonces uno puede ver que se va cerrando el periodo de discursos extremos, llegando a nuevos consensos”.

En relación al masivo apoyo que recibió Mario Desbordes en Santiago, explicó que no hubo un voto rabioso en contra de Hassler, sino que más bien un rechazo a su gestión como alcaldesa: “No sé si llamarle voto rabioso, creo que hay un castigo a una gestión mal hecha, no me imagino que esa gente haya votado enfurecida, sino que no se cumplió con las expectativas que habían”. Tras esto, puntualizó además con el caso de Las Condes: “Ahí hubo un voto ético y digno, ya que Cubillos trató de camuflar el caso de su sueldo en la USS culpando a la izquierda y la polarización, donde la gente no aceptó esas excusas”.

Para culminar, recalcó que “las elecciones pasadas fueron tan excepcionales, que usarlas como baremo de comparación con esta, no es muy justo”.