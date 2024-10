Desbordes arremete contra directora del INBA por incidente con molotov: “Ella es parte del problema, ojalá renuncie”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, para abordar su triunfo en las elecciones municipales y regionales 2024, los desafíos que se vienen por delante y el incidente ocurrido en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) en Santiago que dejó a más de una treintena de alumnos heridos.

Continúa la denominada “maldición” del municipio de Santiago. Nuevamente, en estas elecciones, el alcalde no logró la reelección. En esta oportunidad, el candidato de Chile Vamos, Mario Desbordes (RN), obtuvo el 51,08% de los votos y se impuso a la actual alcaldesa y carta del oficialismo, Irací Hassler (PC), quien consiguió 28,65%. Al respecto, el exministro expresó que “esperábamos entre 10 y 15 puntos, que es lo que nos indicaban las encuestas (…) sabíamos que el triunfo era lo más probable”.

Al asumir el cargo, Desbordes señaló que “lo primero va a ser poner en orden las finanzas municipales. Sabemos por la información que nos han dado los propios gremios de los trabajadores municipales -que son además personas socialistas, PPD- reconocen que hay un grave problema en las finanzas provocado por una cantidad muy grande de personas que entró en esta administración, no sabemos si son 1.500 o 2.000”.

Siguiendo con lo anterior, respecto a ese grupo de personas, sostuvo que “tenemos que hacer una evaluación, más que despedir es no renovación de contratos, es un tema que tenemos que ver porque no tengo alternativa: se mantienen esas personas o tenemos mamografías para las vecinas de la comuna, no se pueden hacer las dos cosas”.

Confirmado su triunfo, el militante de Renovación Nacional habló con la actual alcaldesa Hassler. “Fue una conversación muy respetuosa, quedamos de tomarnos un café. Ella me quiere plantear algunos proyectos que le parece importante que continúen. Si hay buenos proyectos yo no tengo problema en que continúen obviamente, pero más allá de eso no hablamos”, contó. Asimismo, enfatizó en que “esperaría que una administración que ya está consciente de que no sigue el próximo año, no renueve contratos y deje este proceso para el alcalde que asume el 6 de diciembre”.

En este escenario, el exministro hizo hincapié en que “Santiago es una comuna que necesita mucho esfuerzo, esto va más allá de los colores políticos”.

Incidente en el INBA

Respecto de la explosión de una bomba molotov al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA) en Santiago que dejó a más de una treintena de alumnos heridos, y las declaraciones de su directora, María Alejandra Benavides, sobre que fue un “hecho aislado”, Desbordes criticó que “la frase que ella nos regaló a todo Chile demuestra que es parte del problema (…) decir que esto es un hecho aislado es realmente grave”, insistiendo en que “ella es parte del problema, ojalá ella renuncie”.

En ese sentido, en cuanto a lo que haría con los estudiantes, el jefe comunal electo destacó que “hay que distinguir (…) el que lanza una bomba molotov comete un delito en sí mismo, vamos a distinguir el trato de unos y otros, hay que iniciar acciones legales. El overol blanco que está tirando molotov, no lo quiero en los establecimientos. Esa persona tiene que estar o en la cárcel -si es mayor de 18 años- o en un centro del Sename porque es un delincuente”.