Andrés Tagle y polémica por suspensión de clases: “Esto se presentó como si fuera una responsabilidad del Servel”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel), para abordar el panorama previo a las elecciones municipales y regionales de este 26 y 27 de octubre, donde la ciudadanía deberá votar por cuatro cargos distintos: alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y concejales.

Consultado por la polémica que se generó por la suspensión de clases por tres días en los establecimientos educacionales que servirán como local de votación, y las discrepancias entre el Ministerio de Educación y el Servel, Tagle aclaró que “el oficio que mandó el Seremi de Educación en la región Metropolitana suspendía a todos los colegios el día lunes, fueran o no fueran colegios escrutadores. Obviamente es su decisión, pero esto se presentó como si fuera una responsabilidad del Servel, que el Servel había suspendido las clases”.

Dicho lo anterior, sostuvo que “incluso en el instructivo que por mandato legal tuvimos que emitir para estas elecciones que se publicó en el Diario Oficial el 5 de septiembre, nosotros dijimos que el día jueves los delegados de la Junta Electoral y las Fuerzas del Orden Local debían procurar que se mantuvieran las clases hasta las 14:00 horas y con mayor razón el día lunes”.

En esa línea, enfatizó en que “es perfectamente compatible con las clases. El Ministerio de Educación tiene un criterio de que si hay alguien externo no puede haber ninguna clase en Chile. A nosotros nos parece una exageración, no es cualquier persona externa, son las Fuerzas Armadas y son delegados de la Junta Electoral, entonces no nos parece”.

En cuanto a la participación estimada para estos comicios, el presidente de Servel expresó que “es difícil hacer un estimado, sólo tenemos un dato firme que hay 12 millones 8 mil personas que han consultado sus datos electorales en Servel. Probablemente vamos a estar superando los 13 millones en el día de hoy. Eso dice que gran parte del padrón está interesado”.

Por último, tomando en cuenta la diversidad de cargos, la gran cantidad de candidatos y el tamaño de las papeletas, Tagle indicó que “la recomendación a las personas es que sepa por quién va a votar, ojalá llegue con los números anotados en un torpedo”.