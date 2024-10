Pablo Astudillo de la UAH por explosión en el INBA: “La violencia no es algo natural, impide el goce de los beneficios que tiene la educación”

A raíz del incidente, el gobierno anunció que presentaría una querella contra quienes resulten responsables. La Municipalidad de Santiago también anunció una acción legal, enfatizando la necesidad de establecer los hechos ocurridos y encontrar a los responsables, señalando que podría haber involucrados externos al establecimiento.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, el sociólogo y académico de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Pablo Astudillo, abordó el caos que se generó al interior del emblemático establecimiento de la Región Metropolitana.

Por este incidente, Astudillo puntualizó en que “es importante considerar dos aspectos emocionales; primero la salud y el bienestar de los jóvenes afectados, ese lado no lo podemos dejar de ver y la conmoción general que esto ha causado, porque no deja de ser llamativo cómo esto ha sido abordado con comentarios que pueden ser tan violentos como el acto mismo (…) uno puede ver que hay algunas reacciones que, la verdad, me han dejado impresionado”.

Tras esto, destacó que “es crucial interrogarse qué es lo que están viviendo los jóvenes para expresarse así. No creo en interpretaciones que dicen que hay que expresar las demandas estudiantiles de esta manera porque no queda de otra, hay un número no menor de estudiantes en el mismo establecimiento que, compartiendo el mismo diagnóstico, no se comportan de esa manera”.

Para culminar, enfatizó que “la violencia no es algo natural, impide el goce de los beneficios que tiene la educación, produce desigualdades al interior de la escuela y por eso debe ser combatida”.