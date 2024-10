Sergio Paz, conductor de “Viaje a lo insólito”: “Realizar este programa me tomó por sorpresa” 

El sábado 28 de septiembre, después de Meganoticias Prime, se estrenó “Viaje a lo insólito”, un programa de docuficción de Mega presentado por el periodista Sergio Paz. Durante la temporada, se explorarán cerca de 50 historias sorprendentes y peculiares que han tenido lugar en Chile. En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, hablamos con Sergio Paz, conductor del programa, quien compartió su experiencia al crear estas historias y nos dio un adelanto de lo que está por venir. Por los detalles del proyecto, Paz contó que “realizar este programa me tomó por sorpresa. No buscamos cosas freak porque lo sean, sino casos que han marcado a Chile y acá analizamos los motivos del por qué pasan las cosas, no buscamos el morbo, como lo podría haber hecho Mea Culpa”.

Tras esto, puntualizó que “mucha gente dice que estamos haciendo este programa para distraerlas y tapar la información, pero no es así, quizás esto no sea una noticia de la contingencia, pero son otros temas que están pasando en nuestro país y no inventamos nada”, agregando que “más que contar las historias, este es un programa de viaje, ya que cualquier persona puede ir a visitar estos lugares”.