Exfiscal Gajardo y caso Monsalve: “El Gobierno le debió haber pedido la renuncia cuando se supieron estos hechos”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, para abordar la salida del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a raíz de la investigación en su contra por presunta violación a una funcionaria de la cartera.

Consultado por la orden del exsubsecretario Monsalve a la PDI para que revisara las cámaras del hotel en que se hospedó tras cenar en el restaurante peruano con la presunta víctima, el abogado enfatizó en que “el tema de la revisión de cámaras a mí me parece que es inadmisible (…) no puede ser que el subsecretario se convierta en un sheriff de la comarca y él mismo empiece a investigar los delitos que supuestamente le afectan a él”.

A su juicio, “el Gobierno, cuando conoció estos hechos el día martes de la semana pasada, debería haberle pedido la renuncia al subsecretario Monsalve y eso no tiene que ver con prejuzgarlo”.

En ese contexto, apuntó a la teoría levantada por parte de la oposición, de una estrategia electoral ad portas de las elecciones municipales del 26 y 27 octubre, señalando que “se ha planteado una hipótesis que a mí no me parece descartable, de que se quiso esperar que ocurrieran las votaciones de esta semana, de no generar un efecto político que pudiera dañar la votación”.

Asimismo, el exfiscal hizo hincapié en que “no es un tema de interpretación, si ellos (la PDI) tienen una orden pueden actuar, si no la tienen no pueden”.

En cuanto al manejo de la situación por parte de La Moneda, Gajardo insistió en que “el Presidente y el Gobierno en general le debió haber pedido la renuncia al señor Monsalve cuando se supieron estos hechos del día martes”.

Por último, indicó que “he escuchado el reclamo de la ministra Orellana de haberse enterado muy tardíamente, pero si es que eso fue así habla muy mal del Gobierno”.