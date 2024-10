Rafael Gumucio y exabruptos del presidente Boric en confertencia sobre Monsalve: “Una imagen patética”

El escritor y columnista Rafael Gumucio llegó a ‘Qué Hay De Nuevo’ para analizar el aniversario 5 del Estallido Social, pero inevitablemente la conversación incluyó reflexiones sobre la tensa conferencia de prensa que acababa de terminar el presidente Gabriel Boric. En ella, el mandatario se refirió por primera vez de manera pública a la salida de Manuel Monsalve del gobierno, luego de que el exsubsecretario del Interior fuese denunciado ante Fiscalía por presunta violación.

Gumucio cree que fue un mal momento del mandatario, especialmente el comentado momento en donde reprende públicamente a una asesora de prensa: “Una imagen bien patética… Estaba en modo presidente Lagos, presidente de De Gaulle. Pero De Gaulle era De Gaulle. Ellos eran presidentes con capacidad absolutas de manejar las ideas”.

Ante esto, agregó:

“Él es genuino. No tiene máscaras. No es un político cínico, pero eso es muy peligroso. Esto ha sido muy mal jugado y muy mal visto. La velocidad era la clave del asunto y no sé por qué no se ocupó. En casos menores que estos se ha actuado con celeridad”.

Gumucio calificó al mandatario como ‘desajustado’ y ‘fuera de sí’:

“Quiso resolver él todo el asunto, sin mucho conocimiento de los alcances legales y periodísticos de lo que estaba diciendo… Para eso tienen a Cordero, que es especialista en decir sin decir las cosas. Evidentemente alguien o algo aquí no funcionó. Estos escapes son muy peligrosos”.

Revisa su análisis completo.