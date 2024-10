Cristián Araya de Sartor analiza las acciones locales e internacionales: “La figura del transporte en general está mejorando”

Conversamos en ‘Más Que Números’ con Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, para analizar las acciones locales e internacionales.

Consultado por si el sector retail ha tenido el desempeño esperado, Araya señaló que “no tanto, me gustan más los mall, han tenido una dirección más consecuente con los precios objetivo”.

Respecto de su visión sobre Latam, el gerente de estrategia de Sartor expresó que “siempre he sido bastante más cauteloso de Latam, pero por el tema de los flujos porque hoy día la propiedad de la compañía evidentemente no está en una persona que piensa como accionista”. No obstante, consideró que “la figura del transporte en general está mejorando”.

Por último, en cuanto a su proyección de SQM, el experto indicó que “primero, me parece que el ruido corporativo que en algún minuto fue problema sobre todo de conflicto con el Gobierno hoy día no es lo más importante; segundo, la compañía en general, en términos de sus propios planes, en términos absolutos de producción, siguen en camino”.