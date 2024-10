Abogado experto en derechos del consumidor asegura que existe una “presión social” para dejar propina

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a las cadenas de peluquería Palumbo y Glam&Co tras recibir denuncias de clientes que reportaron solicitudes de propinas durante el pago, lo que podría infringir la normativa vigente. Se han recibido al menos diez reclamos relacionados, en los que los consumidores afirmaron que se les presentó un cobro adicional que incluía propinas casi obligatorias.

Sernac aclaró que, en peluquerías y centros de estética, no se puede establecer ni sugerir un porcentaje específico de propina, ya que estas deben ser voluntarias. El director del Sernac, Andrés Herrera, enfatizó que los costos de los servicios deben ser justos para garantizar un salario digno a los trabajadores, y que las propinas no deberían ser consideradas parte del sueldo.

A raíz de esta situación, en ‘Déjate Caer’, conversamos con el abogado experto en derechos del consumidor y socio de JLegal, Mauricio Jullian, sobre el debate que ha surgido en torno a las propinas.

Para comenzar, Jullian destacó que “este tema impacta a la vida diaria. En nuestro país no existe ninguna norma o ley que establezca la obligatoriedad de la propina, es decir, que para cualquier caso, la propina es voluntaria”. Tras esto, agregó que “en el mundo hay países que se caracterizan por exigir la propina y otros que no. La particularidad de Chile, es que hay una presión social de dejar la propina, donde cuesta mucho decir que no, entonces lo importante es tener claro que la ley del consumidor exige respetar el costo total del precio”.

Sobre las propinas que son ingresadas por compras electrónicas o con tarjetas, recalcó que “con la masificación del pago por medio electrónico, se incorporan estos métodos de propina sugerida, que dejan al consumidor en una posición donde debe manifestar su posición de una manera más clara, entonces deja al cliente en cierta presión”.