Director de Movilidad del Automóvil Club de Chile: “El conductor chileno es de muy mala calidad”

Un estudio de Automóvil Club de Chile reveló que el 56% de los conductores comete imprudencias viales diariamente, y el 25% está dispuesto a pasarse una luz roja, cifra que aumenta al 36% si no hay fiscalización. Además, el 71% de los automovilistas conduciría a exceso de velocidad, el 67% se estacionaría en lugares prohibidos y el 31% transitaría en carriles exclusivos de transporte público sin fiscalización.

En conversación con ‘Déjate Caer’, conversamos Alberto Escobar, director de Movilidad del Automóvil Club de Chile, sobre esta radiografía de los conductores infractores.

Para comenzar, Escobar, con 25 años al frente del departamento de investigación de la institución, señaló con preocupación que los problemas de seguridad vial persisten sin mejoras. “Llevo 25 años a cargo del departamento de investigación de Automóvil Club de Chile y en esos años, no hemos visto mejoras, y este estudio vuelve a mostrar la involución en la conducción”. Añadió que Chile se encuentra al final de la lista en comparación con otros países de la OCDE en términos de seguridad vial: “Somos el último país OCDE en términos de seguridad vial. No deja de sorprendernos, pero va en aumento, el tema del exceso de velocidad (…) todavía la gente cree que puede pasar con luz amarilla; muchos aceleran y no se detienen cuando ven esa señalización”.

Tras esto, subrayó que el problema no es solo una cuestión técnica, sino también de comportamiento social. “Esto es un tema de la personalidad de los chilenos, tenemos problemas para acatar las normas. El conductor chileno es el más violento de la región (…) tenemos un comportamiento bastante disruptivo, ahora nos enfocamos en el tema del tránsito, pero en otros aspectos, también lo somos”.

Además, expresó su preocupación por lo visible que es este mal comportamiento en las calles, lo que genera temor y desconfianza entre los automovilistas. “El conductor chileno es de muy mala calidad. Uno en la calle le preocupa más el comportamiento vial, porque aparte es muy visible”, concluyó.