Carlos Serrano, autor de “Bielsa, los años chilenos”: “Las cosas que están pasando en Uruguay, me recuerdan a lo que ocurrió aquí”

Marcelo Bielsa enfrenta su peor semana al mando de la selección de Uruguay tras críticas de Luis Suárez, reclamos del delantero Agustín Canobbio y reuniones tensas con los referentes del equipo, lo que expuso una grieta en el plantel. Esta polémica, que enrareció el ambiente, culminó con la derrota ante Perú. Bielsa respondió afirmando que, aunque la semana fue tensa y afectó su autoridad, esto no influyó en la entrega ni preparación del equipo para el partido.

En entrevista con ‘Déjate caer’, el periodista y autor de “Bielsa, los años chilenos”, Carlos Serrano, se refirió a esta polémica que envuelve a la selección charrúa y que complica la estadía de Marcelo Bielsa en Uruguay.

Serrano comenzó señalando que “lo que está pasando en Uruguay me recuerda lo ocurrido aquí, aunque en Chile no generó tanto revuelo”. Destacó que “es sorprendente el momento, porque Uruguay está teniendo una buena eliminatoria y tuvo una buena Copa América, por lo que resulta extraño que esto haya estallado como una bomba. Sin embargo, las declaraciones de Suárez no son falsas, pero dejan mal parado tanto al técnico como a los compañeros”.

Respecto a la personalidad de Bielsa, Serrano comentó que “siempre se ha cuestionado su forma de ser, ya que tiene reglas estrictas. En su etapa en Chile, las redes sociales no tenían tanta presencia, pero ahora en Uruguay, todo explota de inmediato”. Además, añadió que “a lo largo de su carrera, su carácter ha generado disputas. En muchos equipos donde le ha ido bien, ha salido con conflictos. Bielsa es alguien que, una vez contratado, no vuelve a hablar con los presidentes de los clubes o selecciones”.

Para finalizar, reafirmó que “todo lo que se ha dicho encaja perfectamente, porque su estilo de trabajo es fuerte y no transige fácilmente en sus principios”.