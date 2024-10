Sofía Prats, hija del asesinado general Carlos Prats: “Muchos militares en retiro de la dictadura tienen información que podrían entregar”

50 años se cumplieron desde el asesinato del general Carlos Prats junto a su esposa Sofía Cuthbert en Argentina, un crimen cometido por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Sofía Prats y sus hermanas han pasado una vida buscando justicia, y eso es lo que refleja el libro ‘Lo Que Tarde La Justicia’, escrito por Sofía, Angélica y Cecilia para repasar el atentado de la DINA que le quitó la vida a sus padres.

En conversación con ‘Qué Hay De Nuevo’, Sofía reconoció que “esto es algo que se lleva para siempre. Es imposible olvidar. Eso no quita que uno pueda desarrollar otras actividades y que se pueda tener una vida alegre, pero uno tiene la misión de no dejarle un problema a los hijos, que es no tener justicia. Eso es lo que busca este libro”.

Sofía Prats tenía 29 años cuando sus padres fueron asesinados. Para ella, el ejercicio de escribir un libro sobre un hito tan terrible busca “incitar a que personas que también vivieron situaciones complejas escriban sobre estas”.

Para la hija del general Prats, estos son temas que no deben ser olvidados:

“Es importante que haya comprensión sobre por qué buscamos justicia: La satisfacción de saber la verdad. Ojalá se pueda ayudar a todos quienes siguen en esa búsqueda. Ojalá todo el país aporte y no traten de ocultar lo que es inocultable”.

Hasta el día de hoy, mantiene la esperanza de que familiares de víctimas del terrorismo de Estado en dictadura puedan encontrar paz, pero para eso se requiere colaboración:

“Muchos militares que ya están en retiro y que fueron parte de la dictadura tienen información que podrían entregar si tuviesen la voluntad y generosidad de hacerlo… Yo tuve absoluto desapego del ejército en esa época, no sus nombres. A partir del general Cheyre hubo reconocimiento a la figura de mi papá”.

En ese sentido, aplaude el Plan Nacional de Búsqueda del gobierno, pero espera mayor ayuda de quienes tienen información:

“Creo que establecer la responsabilidad del Estado en la búsqueda es un gran paso. Pero sigue siendo muy complejo porque la gente no informa”.