Magdalena Vergara de IdeaPaís por ‘Fin Al CAE’: “Es difícil creerle a los cálculos del gobierno”

¿Cuál es el impacto de la propuesta de ‘fin al CAE’ del gobierno? En ‘Más Que Números’ conversamos al respecto con Magdalena Vergara, directora de estudios de IdeaPaís.

Vergara partió su comentario advirtiendo que todavía hay muchos detalles que no se conocen de la iniciativa:

“El proyecto de ley no es claro respecto al monto que tendrá que pagar el estudiante… Se asume que por el solo hecho de que no existirán intereses, eso significaría automáticamente una disminución de la deuda, y eso no es necesariamente así. Me parece que la publicidad que ha hecho el gobierno no es del todo certera”.

Por su parte, dice que lo que sí se sabe no es particularmente alentador:

“Lo que me parece más complejo es que, dado que es un impuesto al graduado, puede incentivar una mayor informalidad. Si yo no trabajo formalmente no se me va a cobrar el costo de la carrera, mientras que quienes sí trabajen formalmente van a estar costeando a quienes no pagan… Son incentivos perversos en el escenario que tenemos hoy, en donde la mayoría de los empleos creados son informales”.

Además, apuntó a que varios de los puntos del proyecto fueron previamente planteados en la propuesta del expresidente Sebastián Piñera en 2012:

“En la medida que sea un descuento por planilla, por supuesto que permite una mayor recaudación, pero eso perfectamente podría haberse hecho con el CAE. La propuesta del expresidente Piñera también proponía descuento por planilla, y en su momento esa idea fue calificada como aberrante por la ahora ministra Camila Vallejo”.

Vergara cree que el ‘Fin al CAE’ puede traer un problema de recursos para la Educación Superior:

“No es menor lo que se está planteando. Por una parte se está extendiendo la lógica que tiene la política de la gratuidad, que es la regulación de los aranceles, lo que finalmente es una fijación de precios. El 90% de los estudiantes tendría una fijación de precio. Bajo este sistema, las universidades no pueden definir cuánto cobran. Por supuesto que eso es complejo si queremos avanzar en la mejora a la Educación Superior”.

También asegura que no hay mucha coherencia en los cálculos financieros del Ejecutivo:

“Es difícil creerle al informe financiero y los cálculos que hace este gobierno. Los supuestos que establecen parecen bastante irreales o al menos no queda clara la metodología detrás de ellos. Por una parte dicen que habrá menor gasto del Estado porque vamos a sacar a la banca y no vamos a recobrar estos créditos. Por otro lado, va a ser el Estado el que va a pagar los aranceles. Además, va a haber una condonación de estos créditos, por lo que no se va a recaudar la totalidad de lo que implica. No sabemos cuántas personas se van a adscribir a este nuevo plan, por lo que no se puede hacer una proyección”.