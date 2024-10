Economista Klaus Schmidt-Hebbel por condonación del CAE: “Puro populismo para ganar puntos en las elecciones”

Klaus Schmidt-Hebbel, economista e investigador asociado del CIES-UDD, llegó a ‘Más Que Números’ para hablar del inminente seminario organizado por la UDD sobre bienestar humano y felicidad, temas abordados desde una mirada interdisciplinaria. La cita es el jueves 17 de octubre y las inscripciones están abiertas aquí. Por supuesto, aprovechamos de preguntarle sobre la contingencia nacional.

Para Schmidt-Hebbel, es importante pensar en la felicidad de los chilenos, ya que apunta que los indicadores están más bajos que de costumbre:

“Chile está en un punto de inflexión como sociedad. Así como hemos mejorado en los últimos 15 años, en el último tiempo todos los indicadores han empeorado. El país tiene retos enormes para salir del estancamiento económico, y eso abre preguntas respecto a cuáles son las reformas que deberíamos estar empujando”.

En ese sentido, el economista asegura que anuncios del gobierno como la condonación del CAE no responden a las prioridades reales:

“El anuncio me pareció muy malo. Me parece mala la sustancia de lo que se propone, y también malo porque refleja una prioridad del gobierno y un timing que no refleja las prioridades que debería tener el gobierno hoy, que son seguridad y salud… Puro populismo para ganar un par de puntos más en las elecciones”.

Schmidt-Hebbel asegura que el CAE fracasó, en parte, por la promesa del gobierno de condonarlo:

“¿Por qué muchas personas no estaban pagando? Porque estaban esperando este perdonazo”.

Además, critica que el nuevo financiamiento implique otro impuesto para la población:

“Se han ido muchos profesionales jóvenes porque no ven un futuro aquí, porque la economía está estancada, o porque no quieren pagar impuestos enormes anunciados por el gobierno”.