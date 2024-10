Ximena Rincón y acusaciones constitucionales: “No puede pasar que no se avance en otros temas”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, sobre el proyecto de “condonación” al CAE y el avance del trabajo legislativo.

Consultada por el proyecto del CAE, que anunció el presidente Boric en cadena nacional, destacó que “no hemos tenido espacio para revisarlo en detalle, pero sí estamos armando un equipo técnico que nos pueda acompañar en la revisión del proyecto y así tener una opinión fundamentada de la iniciativa”. Tras esto, se refirió a si existe una sobrecarga legislativa en el Congreso, puntualizando que “quienes llevamos un tiempo en esto, la verdad es que no es muy distinto a lo que ha pasado en otras épocas. En algunos temas, por ejemplo en el CAE, es solo el anuncio, aún no tenemos el proyecto, entonces la gran reflexión es ver cómo vamos a resolver el fondo, más que las consignas. El crédito CAE del 2023 subió un porcentaje importante de la gratuidad, por lo tanto tenemos que ver cómo llevamos adelante un beneficio para nuestras familias. Hasta que no llegue el proyecto, lo único que podemos hacer es constituir equipos para estar preparados para la revisión misma”.

Al referirse al contexto político actual y la posibilidad de que las discusiones en el Parlamento se vean influenciadas por intereses electorales, lo que podría desviar el enfoque del trabajo legislativo, Rincón subrayó que “lo que se impone es que la ciudadanía vea en sus representantes que ponemos en el centro de nuestro trabajo, sus urgencias y necesidades”. Además, enfatizó que “lo que no puede pasar es que, debido a la existencia de una acusación constitucional, no se avance en otros temas. Aquí hay que hacer los esfuerzos para avanzar en las urgencias de la ciudadanía, y esas están muy claras.”