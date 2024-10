Investigador Claudio Sapelli explica el vínculo entre el deterioro del ingreso de los jóvenes con el estallido social

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Claudio Sapelli, investigador de Faro-UDD y profesor del Instituto de Economía UC, para abordar cómo se relaciona el deterioro del ingreso de los jóvenes con el estallido social de 2019, vínculo que abarca en el estudio La Chispa: la Caída de los Ingresos de los Jóvenes y la Revuelta de 2019.

“Este estudio utiliza los datos de la encuesta Casen organizados por corte o generación, o sea grupos de personas nacidas en un mismo año, que es una manera distinta de analizar los datos, y encuentra que hay un período largo de tiempo en el cual cada generación estaba mejor que la anterior, es un proceso que parte con las generaciones nacidas a principios de los 60 y que sigue hasta las generaciones nacidas a fines de los 80. Ahí hay una reversión en la tendencia y a partir de ahí las generaciones tienen ingresos cada vez menores”, comenzó diciendo Sapelli.

Siguiendo con lo anterior, el profesor del Instituto de Economía UC indicó que “lo que uno puede esperar, mirando los datos, es que después de que se había constatado por casi 30 generaciones que cada una de ellas tenía un nivel de vida mejor que el anterior, uno podía extrapolar eso y decir ‘bueno, nosotros tenemos derecho a esperar lo mismo’ y no pasó. Yo creo que eso dio lugar a un sentimiento de frustración muy importante que además contribuyó a deslegitimar el esquema meritocrático que había estado armando Chile”.

Vinculando este sentimiento de frustración con el estallido social de 2019, el investigador de Faro-UDD aclaró que “yo trato de explicar principalmente el descontento que se manifestó en la marcha del millón que ocurre como una semana después del estallido violento. No es mi área de expertise el tema de la violencia, no puedo negar que puede haber contribuido, pero no sé qué tan importante fue ese factor en el medio de otros factores, pero la marcha que ocurre después -que da evidencia de un malestar bastante profundo- ahí sí contribuye”.