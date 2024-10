Rosario Miquel de BCI Corredores de Bolsa: “Ante el caos, no se salgan de lo que están invertidos”

Días tensos se viven en los mercados en medio de la guerra en Medio Oriente, el huracán en Estados Unidos y las huelgas portuarias. Para hablar del tema, en ‘Qué Hay De Nuevo’ hicimos contacto con Rosario Miquel, gerente de Estudios y Estrategia de BCI Corredores de Bolsa.

Miquel advirtió que son efectivamente días de un mercado volátil:

“Tenemos varios frentes. Sin duda han generado muchísima volatilidad en los mercados, particularmente el conflicto en Medio Oriente. Genera mucho pánico en los mercados, y genera mucha repercusión particularmente en los commodities, como el petróleo. Siempre que hay un conflicto ligado a la guerra, el petróleo es el primero en reaccionar, como también el oro”.

En este escenario, es común que el dólar se dispare y las otras monedas bajen:

“El dólar ha ido subiendo fuertemente, porque es un activo refugio. Cuando los inversionistas tienen pánico se intentan refugiar en dólar, en oro, y en activos que consideran más seguros. Hemos visto una depreciación de las otras monedas ante esta mayor incertidumbre”.

De todas maneras, Miquel es enfática en que no es momento de retirar las inversiones:

“Cuando entramos en modo pánico, el inversionista dice ‘mejor me salgo’. En la historia, si uno mira hacia atrás, esa no es una buena decisión. La mejor decisión es mantenerse invertido. Claramente, si yo estoy invertido en algo de extremo riesgo y eso me empieza incomodar, lo importante es volver a tu perfil de riesgo y algo con lo que te sientas más cómodo. Pero ir a caja no es una buena idea, porque dejas de ganar bastantes oportunidades… Nuestra recomendación es: No se salgan de lo que están invertidos. Sí pueden buscar una mejor opción”.