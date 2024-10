Francisco Leturia y mención de Karamanos por Caso Convenios: “Lo que decidió Ángel Valencia fue prohibir esa investigación”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), para abordar las recientes revelaciones relacionadas al Caso Convenios que salpican a Irina Karamanos, sobre traspasos sospechosos de la exprimera dama a la Fundación ProCultura durante la campaña electoral del presidente Gabriel Boric, según un reportaje de El Mostrador.

A propósito de las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, en Radio Infinita, quien señaló que “las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público son institucionales y no personales” y que Karamanos, en su comunicado, “ha sido bien categórica”, Leturia expresó que “no estoy para nada de acuerdo. Primero, pensar que en el Ministerio Público todas las cosas funcionan, está bien, es lo que tiene que decir un ministro”.

Siguiendo con lo anterior, hizo referencia a la suspensión del fiscal Carlos Palma de las indagatorias del Caso Convenios por sus supuestos vínculos con el abogado Luis Hermosilla y el Caso Audio, según el reportaje de Ciper. “Lo que me parece escandalosamente más grave es que se haya detenido a un fiscal que estaba llevando una investigación fuerte, que estaba pidiendo allanamientos, que estaba incautando computadores, esa misma semana, a la cual la PDI le dijo ‘siga esta hebra’, porque acá hay una cosa importante que es que aquí no hay pruebas contra Irina Karamanos categóricas ni concluyentes”, señaló el expresidente del CPLT.

En esa línea, destacó que la suspensión del fiscal del caso “tiene toda la pinta de una operación mayor que no sé quién está involucrado”. Asimismo, enfatizó en la necesidad de que “tenemos que saber quién fue el que le entregó al periodista y le hizo creer que la información venía del teléfono de Hermosilla”.

Por último, Leturia reiteró que no existen pruebas concluyentes contra Karamanos. “Es un preinforme, lo que hay ahí esa una hebra para investigar y lo que decidió Ángel Valencia fue prohibir esa investigación, ni siquiera le permitió empezar con la investigación y eso me parece gravísimo. Yo no quiero un fiscal nacional que tome ese tipo de decisiones”, sentenció.