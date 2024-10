Directora del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil: “Esto permitirá tener un país más tranquilo”

¿Cómo rehabilitamos a jóvenes que son vulnerables ante el crimen organizado y que eventualmente delinquen? El Servicio Nacional de Reinserción Juvenil atiende ese desafío. En ‘Qué Hay De Nuevo’ conversamos con Rocío Faúndez, directora del servicio, sobre la labor que están realizando y cómo se hace cargo de las deudas del Sename.

Para comenzar, Faúndez explicó por qué se tomó la decisión de ir implementando de a poco el servicio en Chile:

“Es una tarea muy ambiciosa y exigente. No es fácil. Es por eso que el ministerio de Justicia decidió que la implementación del servicio sería gradual. Partimos el 13 de enero de este año en 5 regiones del norte. En enero 2025 estaremos desde El Maule hacia el sur. A la zona más complicada, la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins, llegaremos en 2026”.

Para su directora, la labor de esta nueva instancia es fundamental para un mejor Chile:

“Si invertimos bien el trabajo en estos jóvenes, si logramos darle una oportunidad, no solo le estamos haciendo justicia a su historia sino que además es una inversión en seguridad pública que nos permitirá tener un país más tranquilo”.

Por supuesto, poco serviría si se terminase cayendo en los mismos errores del Sename, pero Faúndez apunta a que no es el caso:

“A diferencia del Sename, tenemos posibilidad de darle acompañamiento tras el egreso a los jóvenes por 6 meses. Ese es un período particularmente sensible. Si un joven al salir vuelve al mismo territorio, vuelve a la familia vinculada con el delito, no tiene ingresos, no está vinculado al mundo educativo, es muy difícil que sostenga un cambio. Nosotros podemos asegurarnos que el joven quede inserto, que tenga un trabajo competitivo con lo que podría generar trabajando para bandas o para narcos”.

La directora también hace énfasis en la ayuda integral que se necesitará para que la reinserción funcione:

“Este no es un tema que solo un servicio puede resolver… Tenemos organismos de la sociedad civil que dan acompañamiento y entrenamiento en cómo aprender a manejar la frustración, cómo aprender a trabajar bajo un jefe, cómo respetar horarios… Nosotros damos acompañamiento más especializado en mantener la modificación de la conducta delictiva”.