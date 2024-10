Entrevistas Matías Acevedo, exdirector de Dipres: “El año pasado no cumplimos la meta fiscal y este año se va a repetir” En medio de la discusión por el Presupuesto 2025, en ‘Más Que Números’ conversamos con Matías Acevedo, exdirector de la Dipres e investigador asociado de CIES-UDD, quien se mostró preocupado por las proyecciones que vienen desde la cartera de Hacienda: “Hace tiempo que como país nos cuesta equilibrar las cuentas fiscales. Todos los excesos, al igual que en una familia, en el Estado resultan en mayor deuda. El ministerio de Hacienda planteó su presupuesto para el 2025, y ahí surgen temas de extrema preocupación”. Sobre eso agregó: “Lo primero es que este año el ministerio de Hacienda reconoció que su estimación de ingresos fue muy optimista. El problema es que, si bien ha ajustado los gastos, recientemente conocimos cuántos ingresos acumularon entre enero y agosto de este año, y llevan una caída del 4,4%. Ellos pronosticaban que el ingreso aumentaría un 5,5% este año. Quedan solo 4 meses. Si uno hace un análisis histórico de cuánto se recauda en el último trimestre de un año, es más o menos el 33% de la recaudación proyectada. Eso significa que vamos a tener una merma de ingresos de algo más de 3 mil millones de dólares”. Ante esta situación, Acevedo aseguró que es atípico del ministro Mario Marcel no atender directamente el escenario actual: “Yo esperaba del ministro Marcel, del cual tengo la mejor opinión desde un punto de vista del manejo presupuestario, es que hiciera ese ajuste con la presentación del nuevo presupuesto. Pero la ejecución de los ingresos hasta agosto no cuadran por ningún lado”. Por eso, ve con perplejidad el anuncio del Presupuesto 2025: “El ministro sabe que los ingresos no van a llegar. Si había un momento para sincerar las cosas, para bien o para mal, era la presentación del presupuesto… Si en cualquier familia tú sobrestimas tus ingresos, y piensas que el próximo año vas a tener más, terminas gastando más de lo prudente. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades”. Acevedo advierte que se repite entonces un patrón que ya ocurrió antes: “El año pasado ya no cumplimos la meta fiscal. Teníamos todas las fichas puestas en que el ministro Marcel las iba a cumplir, pero no las cumplió y por mucho. Eso fue muy grave, porque implicó una desviación muy grande. Y este año se va a volver a repetir”.

