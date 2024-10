Arturo Frei de Renta4 sobre ataque de Irán e impacto en los mercados: “Se está esperando la respuesta de Israel”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Arturo Frei, gerente general de Renta4, para abordar el impacto del ataque de Irán contra Israel en los mercados financieros.

Consultado por los efectos del conflicto en Medio Oriente, en especial tras el ataque perpetrado por Irán contra Israel la tarde del martes 1 de octubre, Frei señaló que “lo primero que uno ve es el cambio de tendencias en las inversiones, o sea cómo las personas y los institucionales cambian de activos de riesgo, como ha sido la tónica este último año completo, hasta los activos refugio”.

En esa línea, indicó que “lo que puedo deducir es que en realidad se está esperando la respuesta de Israel. En abril no hubo respuesta luego lo que pasó en la embajada de Damasco y ahora se prometió una respuesta, mientras que por el otro lado Irán dice ‘bueno, esto va a estar acotado y si no me responden esto va a quedar ahí’, lo que en cierta forma tranquiliza los mercados y hace que hoy día no hayan caídas tan fuertes”.

En este contexto, el gerente general de Renta4 puso especial énfasis en el impacto sobre el petróleo, dado que ha sido el principal factor desinflacionario en el mundo. “Lo que pase, en especial, con el petróleo, va a generar una cadena monetaria que finalmente va a llegar hasta los mercados financieros”, sostuvo.