Académico Ricardo Marzuca por conflicto en Medio Oriente: “Es lamentable el doble estándar que tienen las potencias europeas”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Ricardo Marzuca, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, para abordar la escalada del conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Irán contra Israel durante la tarde del martes 1 de octubre.

Respecto del ataque de Irán, Marzuca señaló que “la no pérdida de vidas humanas da cuenta de que los objetivos al parecer fueron militares, no sabemos hasta qué punto. Ha habido cierto hermetismo de parte de Israel de dar cuenta de los daños que se podrían haber causado, pero me parece que efectivamente Israel va a responder y esa respuesta es la que genera preocupación en el sentido de que no se genere una escalada mayor”.

En medio de este conflicto, Estados Unidos le ha mandado una serie de señales de apoyo total a Israel, como por ejemplo, tras la Asamblea General de Naciones Unidas el primer ministro Benjamín Netanyahu recibió millones de dólares en armamento. Desde su punto de vista, “lo que hay detrás, más allá de los misiles que van o que vienen o cuánto irá a escalar el conflicto, es que hay un nuevo diseño para el Medio Oriente que tiene que ver con una política norteamericana de apoyo irrestricto a Israel de manera de consolidar su posición hegemónica en la región”.

Por último, sobre el rol de los países miembro de la Unión Europea (UE) en el conflicto, el académico expresó que “es lamentable el doble estándar que tienen las potencias europeas (…) están en una situación de complicidad con el genocidio que se está cometiendo en Gaza”.