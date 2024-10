José De Gregorio asegura que sueldo de Marcela Cubillos en la USS está “absolutamente fuera de mercado”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con José De Gregorio, decano de la FEN de la Universidad de Chile, exministro y expresidente del Banco Central (BC), para analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2025, el polémico caso que envuelve a la exministra Marcela Cubillos y el panorama económico chileno.

Consultado por el mercado de los académicos, a propósito de la polémica por el millonario sueldo que recibía la exministra y actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián (USS), el decano de la FEN señaló que “hay un mercado académico muy claro y todos sabemos cuánto pagan”. En ese sentido, aseguró que el monto que se le pagaba a Cubillos está “absolutamente fuera de mercado”.

En el marco de este caso -y tomando en cuenta el paso de otras figuras políticas de derecha por la USS- surgió el debate en torno a si en Chile existen o no universidades de izquierda o derecha. Al respecto, el exministro afirmó que “existen tendencias (…) una buena universidad debería tener mecanismos de contratación en lo cual no influya ningún factor político y que sea solamente por calidad académica”.

Presupuesto 2025

Respecto del anuncio sobre el proyecto de ley del Presupuesto para el próximo año -el cual contempla un crecimiento del gasto público en 2,7% con foco en seguridad- De Gregorio consideró que “el 2,7% me parece okey, vamos a tener que ir viendo temas de ejecución (…) desde el punto de vista cíclico tampoco lo encuentro un gran problema”.

Situación económica en Chile

Al analizar el panorama económico de nuestro país, el cual se ha visto marcado por la baja en productividad y la suspensión de una serie de proyectos importantes de inversión, el expresidente del Banco Central apuntó al problema de permisología y seguridad.

En cuanto a la permisología, De Gregorio indicó que “yo siempre digo agreguémosle una cosa, que para la vida del ciudadano sería muy bueno desnotarizar, hoy día hay muchos trámites que no es necesario hacerlos por notario”. Por otro lado, cree que actualmente “tenemos captura del Estado por organismos independientes que su objetivo no es aportar al crecimiento y desarrollo de la economía del país, que son independientes y no rinden cuenta”.

En esa línea, sostuvo que “hay muchas instituciones tomadas por grupos de interés que no necesariamente quieren favorecer (…) hay gente que puede tener una ideología antiempresa y nadie se lo impide, o puede tener incluso un tema de captura para favorecer a su propia profesión y fortalecer sus grupos de intereses”.