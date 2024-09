François Pouzet, emprendedor y youtuber destacado por Forbes: “Simplemente me lancé a la piscina y fui auténtico”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con François Pouzet, fundador de Emprendedor Chile y socio fundador de diversas compañías como Float Chile, el primer centro de flotación de nuestro país, para conocer su historia, a propósito de que la Revista Forbes lo destacó por su trayectoria.

François Pouzet es egresado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la generación del 2005, además es creador de contenido, emprendedor y deportista. Mientras estudiaba su carrera de ingeniera comercial, entrenaba y competía como atleta, y desde que estaba en el colegio siempre tuvo el “bichito” de querer hacer algo, de mezclar ambas partes de su vida.

– ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Por qué la gente te quiere escuchar a ti?

Fundamentalmente porque fui auténtico. Me considero una persona tímida, no tengo grandes habilidades comunicacionales, soy de origen francés entonces por lo tanto el español nunca lo hablé tan bien, entonces tenía varios problemas para tener un canal de Youtube, pero a pesar de eso, como el propósito era ayudar, simplemente me lancé a la piscina y fui auténtico.

