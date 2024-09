Presidente de la CNEP, Raphael Bergoeing, analiza la caída de productividad: “Chile está viviendo la trampa del ingreso medio”

Una medición elaborada por Clapes UC reveló que la productividad en nuestro país completó 10 trimestres consecutivos de caída, algo que había sido alertado previamente en un informe del Banco Central (BC) al Senado, producto del débil crecimiento de tendencia que se proyecta para la próxima década.

A esta situación se suma una serie de suspensiones de proyectos de inversión en Chile por parte de diversas empresas, como por ejemplo, Colbún dio marcha atrás con su proyecto de almacenamiento de energía renovable “Central de Bombeo Paposo” -el cual representa una inversión millonaria de US$ 1.400 millones- tras sucesivas trabas de la autoridad ambiental.

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Raphael Bergoeing, académico de la Universidad de Chile y presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), para analizar el panorama económico chileno, la baja en la productividad, el problema de la permisología y su impacto en la inversión.

Respecto de la baja productividad y suspensión de proyectos de inversión en Chile, Bergoeing indicó que “el diagnóstico involucra muchas cosas, hay problemas de coordinación entre las autoridades, hay aplicaciones que no son siempre las mismas en distintas regiones (…) la pregunta es por qué los hacen los noruegos, los canadienses, por qué no lo podemos hacer nosotros “.

Siguiendo con lo anterior, frente a la pregunta de si existe o no una intención política, el académico hizo hincapié en que “en el caso de la relevancia política en esto, por supuesto que la política tiene que tener una participación en el sentido de que no existe la técnica en decisiones tan importantes que involucra cosas públicas por sobre la política”. En ese sentido, enfatizó en que “esto es un tema técnico, pero no puede estar completamente desconectado de la política”.

En la práctica, puso especial énfasis en dos proyectos de ley que permanecen en el Congreso: el de los permisos, impulsado por el Ministerio de Economía y el de la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, impulsado por Hacienda. Al respecto, el presidente de la CNEP destacó que “si llegan a ser aprobados estos proyectos (…) pueden hacer un antes y un después”.

Al analizar la decisión de distintas empresas de suspender sus proyectos en el territorio nacional, Bergoeing hizo hincapié en que “si no tenemos inversión no tenemos actividad, pero tampoco tenemos productividad después. La inversión depende de muchas cosas, pero un aspecto fundamental es la certidumbre”.

Dicho lo anterior, comentó que “Chile está viviendo lo que está acuñado en la economía hace mucho tiempo que es la trampa del ingreso medio (…) es súper difícil pasar de ser un país de ingreso medio pobre a uno de ingreso medio alto, cosa que hemos hecho y seguir avanzando y cerrar la brecha con el desarrollo, en eso estamos”.

Para lograr lo anterior, el académico de la Universidad de Chile explicó que “se requiere avanzar en todas las dimensiones que estamos hablando: de productividad, de capital físico y también de capital humano”. Sobre este último, remarcó que “el gran tema en términos de capital humano es que en Chile el sistema de capacitación está fallido”.

Por último, desde su punto de vista, “en Chile se hace poca evaluación, se entiende más como una manera de buscar culpables -para imponer penas, echar a alguien- que como parte natural de un proceso de optimización continuo que es el que permite que vayamos mejorando en el camino”.