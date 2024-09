Domingo Lovera por querella de Chadwick: “Esto muestra una piel demasiado sensible”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, sobre las acusaciones constitucionales a los ministros de la Corte Suprema y por las nuevas aristas del caso Audio, que siguen envolviendo al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Andrés Chadwick En respuesta a las acusaciones constitucionales por el caso Audios, Andrés Chadwick anunció acciones judiciales contra diputados del PC, FA, PS y DC, quienes lo habrían vinculado a delitos en la acusación contra ministros de la Corte Suprema. Chadwick calificó las imputaciones como parte de una estrategia política malintencionada y señaló que presentará demandas por injurias, buscando que los parlamentarios respondan ante los tribunales.

Para Lovera, “esto muestra una piel demasiado sensible, para alguien que ha tenido tanta experiencia en la política. Yo no veo ninguna imputación en el escrito, sino una mención al rol que habría tenido en la entrega y traspaso de información, con una magistrada que muestra un notable abandono de deberes. Me parece que centrarse en esa expresión, desvía la atención de lo que debiera preocuparnos y es una forma de judicializar la política, que no hace bien”.

AC en la Corte Suprema

Respecto a esta arista y cómo se vincularía el exministro del Interior en las indagatorias, Lovera apuntó que la mención de Chadwick “es un reproche político, no un reproche constitucional”. En ese sentido, se refirió a la posibilidad de que esta acusación se caiga, si es que arrastra al exsecretario de Estado: “Aquí uno podría plantear un ajedrez con varias piezas que se están moviendo al mismo tiempo, porque en el caso de la acusación de la oposición, se inculca en una falta que es algo inadecuada. Presentar una acusación constitucional en contra de un ministro de la Corte Suprema, por hechos que se conocieron hace dos años atrás, creo que enturbia un poco el análisis que hay que hacer de las acusaciones constitucionales que tenemos entre manos. La acusación no se dirige contra Chadwick, él no sale arrastrado, pero es un antecedente político que el Congreso debe considerar para calibrar cuando concurre la causal del notable abandono de deberes”.