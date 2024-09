Alejandro Ferreiro y Caso Audio: “Supera la lógica de la supervisión financiera y se instala en un escándalo mayor con una afectación a la fe pública”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de Valores y Seguros y exsuperintendente de Isapres, para abordar el Caso Audio y el Caso Factop, y el rol de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en estos.

Respecto del Caso Factop -conocido gracias a la filtración del audio entre los abogados Hermosilla y Villalobos, y Daniel Sauer- Ferreiro destacó que “tiene connotación en el mercado de valores (…) creo que la CMF actuó de manera correcta y el impacto estricto sobre el mercado financiero fue bastante acotado”.

Asimismo, hizo hincapié en que el Caso Audio “trasciende la cuestión de las facturas por así decirlo y pasa a tener un impacto mucho mayor respecto de la fe pública en torno al rol de ciertos abogados de la plaza, ministros de la Corte Suprema y por tanto esto ya supera la lógica de la supervisión financiera y se instala derechamente en un escándalo mayor con connotaciones políticas y con una afectación importante a la fe pública”.

Consultado por cómo ha sido el actual generalizado de la CMF, el exsuperintendente de Valores y Seguros, expresó que tiene “una buena opinión de la CMF en general (…) tenemos un buen supervisor y regulador financiero. Ahora, la complejidad de los mercados, el dinamismo y las malas prácticas de algunos actores hacen que el regulador que vaya atrás”.

Dicho lo anterior, aclaró que -en casos de corrupción como este- “el regulador financiero no revisa todo lo que pasa en el mercado financiero, sino sólo aquellas cuestiones que están dentro de su perímetro de supervisión, definido en la ley, y que tiene que ver con la afectación del interés público”. En este contexto, un ejemplo sería “un factoring no bancario en la que una empresa compra una factura, descuenta una factura, en una relación bilateral no tiene efectos sobre el mercado, no está sometida a supervisión financiera”.

En consecuencia a lo mencionado anteriormente, Ferreiro consideró que “el sistema está adecuadamente regulado, pero una cosa son las normas y otra cosa es la conducta que busca cumplir las normas, y ahí puede haber todavía teclas que tocar y tuercas que apretar”.

A su juicio, respecto de los nombramientos de jueces y ministros y la influencia de ciertos actores en esta materia, el exsuperintendente de Isapres señaló que “no creo que sea un problema de ignorancia a estas alturas, la ignorancia se supera con un curso, pero la cultura requiere un comportamiento ético y reglas externas que sean creíbles en su capacidad de aplicarse y en su capacidad de imponer sanciones en caso de incumplimiento. En este caso, tenemos que hacerle ver a las personas que es simplemente inaceptable el intento de conectarse de manera irregular”.

Por último, consultado por el sistema de nombramientos de cargos públicos -a cargo del presidente Gabriel Boric- Alejandro Ferreiro indicó que “hemos ido avanzando, quizás no lo suficiente, en la conformación de lo que podríamos llamar la Alta Dirección Pública que llega a sus cargos a través del mérito”.