Gremio de Generadoras de Chile por ampliación del subsidio eléctrico: “No estamos pensando bien (…) es en verdad una experiencia tributaria”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con el director ejecutivo del gremio de Generadoras de Chile, Camilo Charme, para abordar la polémica por la ampliación del subsidio eléctrico impulsado por el Ministerio de Energía, liderado por Diego Pardow, y su financiamiento tras el alza de las tarifas eléctricas.

“La primera pregunta es: ¿Un sector estratégico puede estar viviendo si cada nueves meses le presentan un nuevo proyecto de ley?”, comenzó planteando Charme respecto del proyecto de ampliación del subsidio eléctrico y las fuentes que proveerían los ingresos para hacerlo.

Al respecto, si bien señaló que “es natural que un sistema regulatorio pueda cambiar (…) siempre hemos dicho que esto tiene que respetar un principio de la predictibilidad”.

A su juicio, con esta medida “la imagen que estamos transmitiendo (a los inversionistas) es que no estamos pensando bien, no hay una reflexión de mediano plazo en una industria tan importante como la generación eléctrica”.

En ese sentido, aseguró que “esto en verdad no es un proyecto de ley para la industria de la generación, no tiene nada que ver, no está provocada por esta industria. Esto es en verdad una experiencia tributaria, la cual, en el caso de que llegue a resultar -ojalá que no- el día de mañana se puede utilizar como un modelo y se puede instalar en cualquier otra industria”.