Gobernador Orrego por plan de Radiopatrullas Regionales: “Vamos a evaluarlo para poder extenderlo a otros lugares de la región”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la inauguración de las Fiestas Patrias y a la marcha blanca del primer servicio de radiopatrullas regionales que busca reforzar la seguridad en el Eje Alameda.

En relación a la inauguración, la que se llevará a cabo pasadas las 20:00 horas, el gobernador adelantó que para este año no estará en el primer pie de cueca: “Me gusta bailar cueca, el año pasado me tocó bailar la primera en la inauguración, pero en esta ocasión lo hará el presidente, lo que no quiere decir que no bailaré, sino que estaré en el segundo baile. Hoy toca de terno, pero cuando sea en el parque Padre Hurtado, estaremos vestidos como huaso bailando”.

Consultado por si tiene un tema pendiente por conversar con el presidente Boric, Orrego no quiso polemizar e indicó que “hablo cuando tengo que hablar con el presidente en reuniones. El 18 es un día de unidad, que para mi es lejos la festividad más linda del año”.

Radiopatrullas regionales

Claudio Orrego anunció el lanzamiento del primer servicio de radiopatrullas regionales en Chile, como parte del plan Nueva Alameda. Este servicio contará con 160 patrulleros y 19 vehículos que operarán las 24 horas del día, cubriendo más de 10 kilómetros desde Plaza Italia hasta Pajaritos. La iniciativa busca mejorar la seguridad en la principal arteria de la capital, transformándola en un espacio más seguro y accesible.

Sobre esta iniciativa, comentó que “nuestro gran proyecto, aparte de la nueva recuperación del Eje Alameda, era que la tremenda inversión que estamos realizando en este eje, esté acompañada de seguridad y hemos estado instalando muchas cámaras en el sector. Hoy inauguramos un sistema de radiopatrullas regionales que van a funcionar 24/7. Es un programa piloto que durará dos años, es único en el país y que vamos a evaluarlo para poder extenderlo a otros lugares de la región”.