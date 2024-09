Thomas Harris, ganador del Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier: “Son muy pocos los poetas que viven de lo que escriben”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Thomas Harris, jefe de Ediciones Biblioteca Nacional y ganador del Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier 2024. El poeta, autor de textos como “Zonas de peligro” o “Cipango”, fue reconocido en la VII versión de este prestigioso galardón, organizado por la Universidad de La Frontera.

Consultado por su visión respecto de la literatura en general, a la política pública en torno a la cultura, Harris expresó que “objetivamente no estamos en un buen momento desde el punto de vista literario en cuanto difusión, premios, becas, etc., aunque las hay. Alguien podría decir que me estoy quejando de lleno porque la dictadura no había nada de nada”.

En términos económicos, el ganador del Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier 2024 señaló que “los poetas tienen que vivir (…) como todos los chilenos llegan a fin de mes en un momento digamos también difícil, pero que no tiene que ver ni con el Gobierno, ni con la destrucción de los poetas, tiene que ver con un momento mundial que estamos en crisis. Igualmente, son muy pocos los poetas que viven de lo que escriben y aquí viene el drama porque si tú no puedes vivir de lo que escribes, tienes que buscar espacios para poder escribir -cuando digo espacios, espacios vitales- tienes que quitarle tiempo a tu tiempo”.