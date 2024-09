Subgerente de Comunicaciones de Nuevo Pudahuel descarta alteraciones en vuelos por huelga y reitera disposición a dialogar

Tal como se había anunciado, este jueves 12 de septiembre comenzó el paro del sindicato de Nuevo Pudahuel tras no llegar a un acuerdo para un nuevo convenio colectivo. En concreto, los trabajadores acusan que la empresa no ha considerado sus demandas, como el reajuste de bonos de colación y sueldos. Ante esta contingencia, previa a las Fiestas Patrias, las aerolíneas Sky, Latam y JetsMart llamaron a sus pasajeros a revisar el estado de sus vuelos en los respectivos sitios web. De ellas, sólo Latam señaló que sus operaciones no deberían verse afectadas.