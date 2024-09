Oriana Bernasconi por conmemoración del 11-S: “Falta mucho en pedagogía de la memoria para que las nuevas generaciones aprendan de nuestra gran catástrofe”

Este 11 de septiembre se conmemoran 51 años del golpe de Estado en Chile, que marcó el inicio de una dictadura de más de 16 años. Ese día, aviones de la Fuerza Aérea atacaron La Moneda, resultando en la muerte del presidente Salvador Allende.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la subdirectora del centro de DD.HH. UAH, Oriana Bernasconi, abordó todas las aristas de esta conmoración, donde este año destaca el aumento de presupuesto para sitios de memoria y el debate por el levantamiento del secreto Valech.

Consultada por cómo se ha avanzado en esta conmemoración con el pasar de los años, Bernasconi puntualizó en que “hemos hecho avances y lo interesante es que eso ha sido una política de Estado, independiente del color político y, uno esperaría que eso se mantuviera, porque eso le hace bien a la democracia“. En ese sentido, agregó que “este gobierno tiene el desafío del Plan Nacional de Búsqueda, que no es el primero, pero esto es una política de Estado permanente y eso sí que es un avance”.

Tras esto, continuó: “Hemos enfrentado siempre el silencio, tampoco tenemos archivos de la represión. Hay que confiar en que las nuevas generaciones puedan hacer lo suyo”. Sin embargo, destacó que “lo que se ha avanzado en procesos judiciales ha contribuido a llenar vacíos y ahí hay un proceso que ha dado frutos”.

En relación a lo que falta para que exista una reconciliación, entre todos los sectores políticos, sobre este tema, Bernasconi señaló que “no sé si va a poder existir esto, es un tema a discutir. Falta mucho pedir perdón una y otra vez y creo que las sociedades deben aprender eso, creo que falta mucho en pedagogía de la memoria, para que las nuevas generaciones puedan aprender de nuestra gran catástrofe y así asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir. Si esto no se discute, va a ser bien difícil que a nivel cultural podamos construir una conciencia compartida, uno puede compartir distintas opiniones, pero aún así lo más importante es que se pueda conversar, donde lo grave es cuando no se quiere conocer la verdad”.

Para culminar, tuvo palabras para el anuncio del presidente Boric en torno a los sitios memoriales: “Lo que podría tener esto es un financiamiento estable de los sitios, un manejo más eficiente de los recursos, porque ahí los sitios pueden organizar sus actividades y sacarle más provecho al dinero de todos los chilenos”.