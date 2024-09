Exembajador Jorge Heine sobre visita del presidente Boric a India el 2025: “Espero que ocurra y que no sea un saludo a la bandera”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y exembajador en China, sobre el desarrollo y las relaciones diplomáticas con India.

Consultado por las oportunidades que tiene nuestro país -desde el punto de vista de la exportación de frutas y otros productos- en India, Heine destacó que “India tiene características muy especiales y, por lo tanto, lo que no se puede hacer es pretender exportar a India como se exporta a cualquier otra parte”.

A su juicio, respecto del Chile Summit India 2024 y la diplomacia entre ambos países, el profesor consideró “gran cosa que el canciller van Klaveren haya visitado India hace unas semanas (…) en los 75 años de vida independiente de India sólo dos presidentes han visitado India. Yo creo que eso nos da un pauta de lo mucho que tenemos que hacer todavía”.

En ese sentido, hizo hincapié en que “todo lo que es la colaboración del sector público-privado es clave. Si no hay acuerdos comerciales, si no hay impulso por parte del Gobierno, los negocios no van a pasar. Por otra parte, si no hay producción, si no hay cosas que valga la pena vender, tampoco va a pasar nada. Entonces, yo creo que ahí la tarea que tenemos por delante es muy importante y el presidente Boric ha anunciado que va a visitar India el próximo año. Espero que ocurra y que no sea un saludo a la bandera, espero que sea algo que permita profundizar vínculos”.

Por último, sobre la relación con China, principal socio comercial de Chile, el exembajador en el país destacó que “la relación con China que tiene Chile es muy importante -un 40% de las exportaciones de Chile van a China- es algo que hay que cuidar”.