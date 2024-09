Presidente de Sonami sobre venta de Quebrada Blanca: “Hemos manifestado nuestra aprensión y objeción a que se prescinda de este activo”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, sobre la polémica venta de 10% de la mina Quebrada Blanca desde Enami a Codelco.

Sobre si cree que está bien o no que Enami haya aprobado la venta de su parte de Quebrada Blanca a Codelco, Riesco sostuvo que “nosotros hemos manifestado nuestra aprensión y derechamente la objeción a que se prescinda de este activo que es importante para Enami”.

Ante la pregunta de si los directores de Enami -nombrados por Sonami- han podido transmitir estas inquietudes, el abogado expresó que “no tenemos antecedentes de cuál es la mayoría con la cual se aprobó el acuerdo. Nosotros suponemos que los directores que designamos habrán tenido una opinión contraria porque suponemos que están sintonizados con la opinión del sector en este caso, pero no tenemos ese antecedente sinceramente. Ni siquiera supimos de la licitación de este directorio”.

En ese sentido, manifestó que “el tema para nosotros es más complejo y nos tiene especialmente molestos por eso mismo (…) nosotros no nos oponemos a que este activo quede en manos del Estado como ha dicho algún representante de Codelco”. En concreto, afirmó que “la verdad es que si no somos estrictos en la valorización de este activo, corremos el riesgo de que Enami no tenga los recursos suficientes para cumplir la labor que por ley tiene”.

Dicho lo anterior, contó que “dejamos una carta al Presidente de la República el 17 de julio. Recién el 29 de agosto nos respondió la ministra, ¿Y sabe lo que nos responde? Reunámonos en una mesa de trabajo el 27 de septiembre. A los tres días de esa respuesta, cita a un nuevo directorio secreto y acuerda esto que había sido precisamente el objeto de la carta al Presidente sobre lo cual íbamos a conversar”.

Por su parte, Riesco hizo hincapié en que “no me explico por qué el tema era tan secreto si se trataba de un acuerdo entre dos empresas públicas, en donde la valorización podría haber estado perfectamente fundada y además podríamos haber conversado sobre otras cosas, otros objetivos, y haber creado una alianza virtuosa entre todas las empresas y el sector para generar una operación transparente, consensuada y que tuviera buenos resultados para todas las partes”. En ese sentido, acusó que “se han ocultado y no se han compartido todos los antecedentes”.

Por último, respecto de la posibilidad de acusar a Enami de administración desleal por no haber hecho lo mejor en el interés de la empresa, el presidente de Sonami indicó que “el carácter de directores tiene su propia responsabilidad y si se llegara a determinar que aquí hay un valor disminuido o derechamente un perjuicio patrimonial en Enami, obviamente que esto detona responsabilidades personales de los directores”.