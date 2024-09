Manel Loureiro presenta su novela ‘Cuando la tormenta pase’: “Leer tiene que ser divertido, algo apasionante”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con el escritor Manel Loureiro, para abordar todos los detalles de su novela Cuando la tormenta pase, un thriller ambientado en Galicia con el que ganó el Premio Fernando Lara este año.

Consultado por sus sensaciones tras ganar el Premio Fernando Lara, Loureiro contó que “cuando lo ganas y ves que tu nombre es el último, de momento, en sumarse a esa lista, pues tienes una mezcla de sensaciones; por una parte, de alegría, de orgullo y, por otra parte, de pánico absoluto”.

Siguiendo con lo anterior, expresó que “estoy disfrutándolo mucho, Cuando la tormenta pase es un libro que ya lleva casi tres meses en el mercado desde que salió en España, se ha transformado un éxito editorial en un montón de países y estoy muy feliz de estar en Chile presentándolo”.

En cuanto a su trayectoria, el escritor español detalló que “poco a poco he ido evolucionando y al final pues he ido encontrando el camino de las historias que me apetecía contar a través de la novela negra, del thriller, en definitiva del misterio. De aquellas historias que me permitan hacer lo que yo creo. Yo concibo la literatura como entretenimiento, como diversión, creo que leer tiene ser divertido, algo apasionante (…) si consigues que un lector se caiga adentro de un libro y que no quiera dejar ese libro, estás consiguiendo algo parecido a la magia. Precisamente el thriller es, posiblemente, el vehículo más idóneo para llegar a generar esa sensación”.