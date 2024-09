Gobernador de Arica y Parinacota: “No tenemos un catastro de migrantes ilegales y eso me parece grave”

En conversación con ‘Qué Hay De Nuevo’, Jorge Díaz, el gobernador de Arica y Parinacota, criticó que el tema de la migración y la permeabilidad de nuestras fronteras solo surja de forma superficial como consigna política y que no se aborde realmente la problemática:

“El problema más grave no es la migración irregular por sí sola. El problema es que quienes migran irregularmente lo hacen indocumentados, y eso es mucho más grave. No se sabe quiénes son”.

Para Díaz, es hora de poner la prioridad en donde realmente se puede atacar el tema:

“Hemos tenido bastantes conversaciones con el Ejecutivo y la comisión de Seguridad del Senado. Nos parece importante que se acelere el proyecto de Ley que crea en los gobiernos regionales la división de Prevención del Delito y Apoyo a las Víctimas. Hoy no tenemos ninguna función vinculada a esta materia, pero la inversión que hemos hecho ha sido enorme… Mi gobierno regional tiene el presupuesto más bajo del país, pero tiene la inversión en seguridad más grande de todo Chile”.

En ese sentido, asegura que las medidas no pueden basarse solo en despliegue militar:

“La presencia militar ha sido favorable, pero se requiere tomar decisiones país. Estas implican fortalecer las áreas fronterizas. El resguardo de Chile exige el desarrollo de Arica y Parinacota. Y no puede ser que la voluntad política no se materialice cuando al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo les toca tomar decisiones sobre las zonas fronterizas”.

Díaz se mostró particularmente crítico de cómo se abordan las expulsiones en el país:

“El mecanismo de expulsiones no ha encontrado mejoras. Las expulsiones administrativas son documentos que no tienen mucha aplicabilidad. Las que sí se materializan son las expulsiones judiciales, desde los recintos penitenciarios. No tenemos un catastro específico de la cantidad de migrantes irregulares en el país, y eso me parece bastante grave… ¿Cómo va a ser que una pareja que comete un homicidio recorra todo Chile sin que nadie los pueda identificar?”