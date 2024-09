ICARE | Economista Gonzalo Sanhueza destacó el IPoM de septiembre: “El BC construyó un escenario que permite seguir bajando la tasa”

El Banco Central (BC) publicó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2024, el cual indica que el alto dinamismo de la actividad económica registrado a inicios de año se redujo, dada la reversión de algunos elementos transitorios, y que esta moderación ha sido mayor a lo previsto impactada por el deterioro del consumo privado.

En una transmisión especial de ‘Más Que Números‘ desde ICARE por el Encuentro “Coyuntura Económica y Perspectivas: IPoM Septiembre 2024”, conversamos con Gonzalo Sanhueza, economista y socio director de Econsult Capital.

Consultado por el IPoM de septiembre, el economista destacó que “me pareció bien en términos de que el Banco Central construyó un escenario que permite seguir bajando la tasa de interés y yo comparto de que esta economía requiere tasas de interés más bajas para consolidar el proceso de recuperación de la economía”. En ese sentido, insistió en que “hay que bajar más la tasa de interés, incluso por debajo de lo que está planteando el Banco Central”.

A propósito del Imacec de julio, el cual creció un 4,2%, ubicándose por sobre las expectativas del mercado, Sanhueza enfatizó en que “los economistas sabemos que un mes no indica mucho, ya tres meses nos muestran alguna tendencia, entonces me parece que dos economista responsables como el ministro Marcel y la presidenta del Banco Central no tienen que darle demasiada importancia al dato del mes, por muy bueno o malo que sea”.

Dicho lo anterior, hizo hincapié en que “lo que tenemos que ver es la trayectoria y lo que vimos el segundo trimestre del año es que es una desaceleración mucho más pronunciada de lo que pensábamos y, por lo tanto, hay que actuar y el instrumento para actuar ya no hay más espacio para la política fiscal, es la política monetaria. Yo prefiero que el Banco Central actúe más rápido y eso frene la tentación de que haya una política fiscal más expansiva”.

Respecto del panorama inflacionario y el fenómeno del Pass Through, el socio director de Econsult Capital explicó que “un factor que afecta el tipo de cambio es el diferencial de tasa de interés entre Chile y Estados Unidos, y lo que va a empezar a ocurrir es que Estados Unidos va a empezar a bajar la tasas de interés. Al bajar la tasa de interés, eso hace una fuerza hacia la apreciación del peso chileno y eso le da la oportunidad al Banco Central de también bajar más rápido la tasa de interés, sin generar un desequilibrio en el tipo de cambio”.

En ese contexto, señaló que “por eso digo que si bajamos 50-75 este año, está condicionado a la velocidad que baje Estados Unidos. Si Estados Unidos es más agresivo en su baja (de tasas) nos permite a nosotros también bajar más rápido”.

En cuanto al Pass Through, “depende porque cuando los efectos son permanentes uno tiene un espacio más o menos de 0,2, o sea si el tipo de cambio sube 10%, la inflación sube 2%, pero eso es un efecto más permanente en el tipo de cambio, la volatilidad del tipo de cambio no afecta tanto la inflación”.

En esa línea, insistió en que “yo no le tengo tanto susto a ser más agresivo en la baja de interés, apostando que Estados Unidos también va a ser eso porque los datos de Estados Unidos -sobre todo el mercado laboral- muestran que va a ser más agresivo, lo dice el propio BC (…) la preocupación es más el empleo y menos la inflación”.