Diputada Musante y denuncia por “acciones amenazantes” en su contra: “No descarto que esto no tenga relación con el Caso Audios”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, la diputada independiente, Camila Musante, se refirió la denuncia que hizo por “acciones amenazantes” en su contra y cómo esto se podría vincular con el Caso Audios.

Para comenzar, la parlamentaria explicó su participación en la investigación de este caso: “Mi rol es de querellante, yo presenté una querella por el delito de tráfico de influencias que existe dentro del poder Judicial. En el último tiempo han pasado cosas extrañas, que yo entiendo como amedrantamiento y que constituyen una forma de disuadirme del rol fiscalizador”. Consultada por esto último último, contó que ha recibido “encomiendas que no he solicitado, una era un teléfono y la otra acción fue un ciberataque en una reunión que era muy importante, ya que se iban a definir la diligencias que íbamos a solicitar con mis abogados. En un principio, no encendí lo del teléfono, quizás cometí un error al abrir algo que no había pedido, pero no me había dado cuenta de lo que era”. Asimismo, puntualizó en que “no descarto que esto no tenga relación con el Caso Audios, pero como soy querellante en un caso bastante grave, entiendo que puedan haber acciones para disuadir o entorpecer el proceso y si decido hacer las denuncias es por un tema de resguardo personal y para resguardar el proceso que espero tenga éxito”.

En ese sentido, enfatizó que al estar involucrada en este caso “mucha gente quiere silenciarme, porque cuando uno habla claro y con la verdad, puede incomodar a muchas personas, pero no tengo idea de quién o quiénes podrían estar detrás de esto. Estos amedrantamientos, no me afectan en lo más mínimo y no me van a detener”.

Respecto al caso que involucra al abogado Luis Hermosilla, Musante sostuvo que “hay una estrategia de la defensa en mostrar chats, para que la opinión pública piense que están todos involucrados, pero hay que separar la paja del trigo, porque no todas las conversación constituyen un delito”, aclarando que “acá no es delito conversar con todo el mundo o enviar un curriculum. El ejercicio que hay que hacer es del alto juicio, prudencia y sensatez. Acá hay una estrategia de difuminar las responsabilidades”.

Para culminar, también tuvo palabras para referirse a las controversiales declaraciones del presidente Boric en este caso: “Estoy de acuerdo con la opinión del presidente, pero en su posición, que es un hombre poderoso también, es un encuadre un poco extraño, porque esta declaración no proviene de un ciudadano o parlamentario, sino del cargo que tiene mayor poder simbólico en nuestro país. Hay que tener resguardo de que el Ejecutivo no emita declaraciones para que el abogado de Hermosilla alegue nulidad o cualquier otra cosa que lo libere de responsabilidad”.