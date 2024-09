Rafael Gumucio a dos años del triunfo del ‘Rechazo’: “Parte de la Convención destruyó la nostalgia de la Unidad Popular”

Este 4 de septiembre se cumplen dos años desde el rechazo de la propuesta de Constitución de la Convención Constitucional, con una participación histórica de más de 13 millones de votantes y un 61,86% de rechazo. Este hecho provocó un giro significativo en el panorama político y social del país, afectando incluso al proyecto del gobierno de Gabriel Boric.

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el escritor y columnista, Rafael Gumucio, abordó un nuevo aniversario del triunfo del ‘Rechazo’ y las implicancias que esto generó en el país.

Por lo que significó este resultado y el trabajo que se realizó en el desarrollo de una nueva propuesta constitucional, Gumucio puntualizó en que “siento que el 4 de septiembre, antes de esta elección, era el día que eligieron a Allende presidente y parte de la Convención hizo destruir el último resquicio que teníamos de izquierda, que era la nostalgia de la Unidad Popular, entonces hicieron un proyecto que hundió ese recuerdo y que en, otro sentido, era la continuación de la UP, pero a la vez era su negación absoluta”.

Consultado por cómo está la situación actualmente a dos años del triunfo del ‘Rechazo’, indicó que “hay un gobierno que no ha hecho casi nada, pero que ese nada es bastante, porque podría haber hecho cosas muy malas, ya que tenían ideas pésimas. La derecha si que no hace nada, aparte de Evelyn Matthei, que sale a explicar comentarios de algún forajido, no hay nada. Si antes había un estancamiento de las ideas, programas y proyectos, ahora es total”.