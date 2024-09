Ministro de Agricultura desdramatiza resolución del SAG por el pipeño: “Es una polémica media falsa”

En ‘Qué Hay De Nuevo‘ conversamos con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para abordar la previa de las Fiestas Patrias XL, dónde comprar las frutas, verduras y carnes, fiscalización y la reciente polémica por el pipeño a raíz de una resolución emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En estas semanas previas a las celebraciones del 18 de septiembre, el titular de la cartera de Agricultura expresó que “la recomendación que hemos estado haciendo bien ‘catete’ es que compren antes, compre papas, tomates, no dejen para los últimos días. Lo mismo para las carnes. Además hay muchas ofertas en los mercados mayoristas”.

Asimismo, si bien desde el Gobierno han estado promoviendo la compra de frutas y verduras frescas en las ferias libres, Valenzuela advirtió que “hay algunas ferias que se meten, que andan vendiendo pollo y carne, no lo hagan (comprar ahí), eso es peligroso”.

Consultado por la polémica resolución del SAG, en la cual determina que el pipeño ya no debe ser considerado vino bajo los estándares de producción, ya que no alcanza la graduación alcohólica mínima de 11,5° establecida en la ley -lo que ha sido bastante criticado por ser considerado una “aberración legal y cultural”- el ministro apuntó a que “es una polémica media falsa. Lo que ocurre es que varios parlamentarios de la región del Maule, de manera transversal, promovieron una ley del vino que se aprobó y es que en Chile todo lo que se llame vino tiene que tener al menos 11,5 de graduación alcohólica, pero hay un debate”.

Siguiendo con lo anterior, explicó que el vino pipeño blanco y vino pipeño tinto representan el 95% de la producción de Piñero, no obstante, “hay algunos productores pequeños que venden, a propósito del Terremoto que lo hacen con vino pipeño, pero también con estos pipeños que tienen 9,5 que no alcanzan la fermentación completa, son muy poquitos productores, y eso es lo que se reconoce como pipeño, no como vino pipeño”.

Por último, el ministro de Agricultura se refirió al robo de carne en estas fechas y de animales en el campo. Al respecto, detalló que “hay un proyecto de ley que se ha presentado, pasó ya por la Cámara, está en la Comisión de Agricultura del Senado. Básicamente obligaría a la Fiscalía a que le den cierta prioridad, que los temas de ruralidad no queden soslayados”.