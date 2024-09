Juan Carlos Manríquez, abogado de Daniel Jadue: “Aquí hay algunos elementos de ‘lawfare’”

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Daniel Jadue (PC), quien saldrá del Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras tres meses. Jadue quedará bajo arresto domiciliario total, arraigo nacional, y tendrá prohibiciones de acercarse a la Municipalidad de Recoleta y de comunicarse con imputados o testigos. Recordemos que el ex jefe comunal está imputado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, relacionados con su gestión en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el abogado de Daniel Jadue, Juan Carlos Manríquez, se refirió al caso del ex edil de Recoleta.

Consultado por los motivos del fin de la prisión preventiva de Jadue, el abogado defensor explicó que “lo más interesante, es que en los puntos más complejos, como las compras de glucómetros, audífonos, entre otros, la propia contraloría los volvió a revisar. Entonces es un conjunto de antecedentes que hace que el Tribunal diga que las condiciones no son iguales”.

Por si existe la posibilidad de que otras personas cometieron delitos en este caso, apuntó que en esto “hay un hecho objetivo, que ACHIFARP está insolvente, porque el efecto que tuvo sobre su patrimonio afectó al 87,4% de su balance. Hoy se conoció que hay otras personas que tenían relaciones con otros proveedores (…) la Fiscalía fue movida, de buena fe, a iniciar una acusación con antecedentes que no podía contrastar. Uno espera que la Fiscalía actúe con objetividad y con ese mismo énfasis que se creó el caso, no habría ningún problema con que lo desmonte”.

En relación a si existe una operación con la finalidad de dañar la imagen de Daniel Jadue, sostuvo que esto “me preocupa. En el último tiempo he notado que, de alguna forma, se ha ido desvirtuando e instrumentalizado el sistema procesal con fines políticos, del lado que sea, para jugar al villano (…) aquí hay algunos elementos de ‘lawfare'”.

Manríquez continuó: como ciudadano me preocupa, porque si el sistema no reacciona y no hay mejores filtros en el control de la evidencia preliminar, se formaliza a grandes trazos y después la cuestión empieza a caerse, al final, somos nosotros los que terminamos defraudados”.

Para culminar, detalló la presencia del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en el caso: “Fue citado como testigo, pero hay declaraciones nuevas que le atribuyen negligencias, imprudencias, dejación de funciones, no querer dejar de ser el tesorero de ACHIFARP y, en definitiva, esas personas dicen que parte de la debacle de ACHIFARP fue esa dejación y eso es un tema que hay que investigar”.