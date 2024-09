José Antonio Gómez, exministro y exmiembro de la Comisión Valech respalda el levantamiento del secreto: “Hay un bien superior en este caso”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, sobre el debate en torno a la reforma judicial.

Consultado por esto, el exsecretario de Estado puntualizó que “siempre hemos tratado de hacer reformas al sistema de nombramientos (…) ha sido difícil, en mi época lo intentamos y no pudimos, entonces me imagino que ahora también lo es”. En ese sentido, agregó que “en estos tiempos, hay que buscar una fórmula, pero no sé cuál puede ser la mejor, ya que el tema del tráfico de influencias o pago de favores, tiene que ver con las personas, entonces si esto lo cambiamos, probablemente se va a permear igual que ahora. Quizás el cambio debe ser más profundo en cuanto a la sanción que se le aplique a los vinculados a estos temas que a los procedimientos”.

Sin embargo, Gómez enfatizó que, a su juicio, “hoy se pueden lograr los consensos para hacer los cambios que se requieren”.

Secreto Informe Valech

El anuncio del presidente Gabriel Boric sobre nuevas indicaciones para levantar el secreto del informe Valech, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, ha generado diversas reacciones políticas. Esta medida es parte del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia del gobierno, que está cerca de cumplir un año desde su implementación.

Para Gómez, “sería bueno que la propia victima, cuando se quiera abrir su carpeta, lo acepte o no, porque eso asegura que si pasaron cosas horrorosas -que pasaron- sea esa persona quien decida su publicidad”, agregando que “en estos temas, tan complejos, hay que tener respeto por las personas que dudan si esto es público o no”.

Para culminar, destacó que “hay un bien superior en este caso. Es tanto el sufrimiento de las familias que no han encontrado a sus víctimas, que ese bien es superior. Sin embargo, tengo la impresión, de que debiera existir la imposibilidad de que esas historias, con nombre y apellido, sean publicadas”.