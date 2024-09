Claudio Alvarado (IES) y comentarios de Boric por el Caso Audios: “La apuesta del presidente es sumamente riesgosa”

El presidente Gabriel Boric volvió a referirse al Caso Audios, que tiene como protagonista al reconocido abogado Luis Hermosilla. Al respecto, el mandatario reiteró su postura expresando que “me alegro que una persona que se creía poderosa, enfrente a la justicia como cualquier otra persona”. Asimismo, descartó cualquier tipo de intervención en el proceso judicial, señalando que “jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle ‘actúe de tal manera’, ni pública ni privadamente”.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el Director Ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, se refirió a las reacciones que ha generado el Caso Audios y a las intervenciones del presidente Boric en torno a la formalización.

Consultado por estos comentarios y los impactos que pudiera tener en la aprobación presidencial, Alvarado señaló que “si uno mira la historia larga de lo que ha sido la aprobación presidencial, desde que asumió el presidente, sus mejores momentos de popularidad, coinciden con esos instantes donde ha tomando un tono estadista, pero cuando toma la narrativa propia de un dirigente estudiantil, se traduce en pan para hoy y hambre para mañana (…) la apuesta del presidente es sumamente riesgosa, porque hay muchos antecedentes, de que cuando Boric toma esas lógicas, ha terminado sumamente diezmado”.

Tras esto, agregó que “esa actitud del presidente va a seguir consolidando su nicho. Boric no está calibrando bien los bienes en juego y ese eventual mareo sería conformarse con bastante poco”.

En relación a si la intervención del presidente podría ser un método de campaña para las elecciones de octubre, puntualizó en que “si es verdad que el presidente está pensando en las elecciones municipales, esto podría seguir reforzando su base electoral, pero eso confirmaría que el presidente no ha sacado las lecciones de su primer año de gobierno. Esa lógica de jefe de campaña no sirve para gobernar y no es lo que se espera de un presidente de la República y las conclusiones serían que su tentación de dirigente estudiantil sigue más viva que nunca y eso sería muy frustrante”.



Para culminar, recalcó que en esta formalización por el Caso Audios “es importante que se sepa todo y que las personas responsables paguen hasta las últimas consecuencias. Me parece que esa sensación de corrupción confirma el diagnóstico de que Chile, junto a otras crisis, también vive una crisis moral, donde hay prácticas muy arraigadas que atraviesan sectores políticos”.