Jaime Davagnino a 13 años de la muerte de Felipe Camiroaga: “En el presente, no hay nadie como él”

Este jueves, se cumplieron exactamente 13 años de la partida de Felipe Camiroaga, quien junto a otros 20 tripulantes perdieron la vida tras el accidente aéreo en el archipiélago de Juan Fernández. Es por ello, que en Déjate caer con Neme, conversamos con el periodista y ex voz en off de TVN, Jaime Davagnino, sobre un nuevo aniversario de este fatal accidente.

Consultado por cómo fue el momento cuando se enteró de esta noticia, contó que “el día que me enteré, estaba en un evento y mientras estaba presentando a artistas y artistas, me llega un mensaje de que se había perdido el avión del equipo del matinal. Ahí surgieron incertidumbres y problemas. Estuve largas horas de la tarde tratando de averiguar lo que había pasado, donde fue todo muy angustiante”.

Sobre si puede algún personaje de televisión llenar el vacío que dejó el animador, Davagnino, puntualizó que “Felipe Camiroaga nos acompaña en el presente, lo queramos o no, porque no hay una referencia similar que le haga el peso a todas las cualidades que Camiroaga tenía. En el presente, no hay nadie como él”.

VIÑA 2025

Karen Doggenweiler fue confirmada como animadora del Festival de Viña del Mar 2025. Emocionada, expresó que esta oportunidad es un sueño de niña y un gran honor. La designación contó con la presencia del presidente del directorio de Megamedia, Carlos Heller, y fue celebrada por muchos rostros y funcionarios del canal.

Sobre qué le parece esta decisión y cómo fue que ambos animadores se potenciaron en el matinal de TVN, sostuvo que “Karen tiene un talento, motor y energía propia. En la televisión chilena, si podemos decir dos referentes son Camiroaga y Doggenweiler, donde esta última no deja de sorprender y sigue demostrando que está más vigente que nunca”.