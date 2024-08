Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales por cuestionados nombramientos de jueces: “Esto no es nada nuevo”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, abordó la controversia generada en torno a la formalización del Caso Audios. En particular, se refirió a los polémicos comentarios de la defensa de Luis Hermosilla y los cuestionados nombramientos de jueces.

Consultado por las acusación que realizó Juan Pablo Hermosilla, puntualizó en que “aquí hay dos dimensiones; una política, donde los fiscales tenemos una aproximación bastante lejana y que donde además hay que estar alejados de todos los debates políticos. Respecto a lo jurídico, creo que los fiscales en general no debemos opinar sobre las estrategias que desarrollan las defensas, ya que ellos deben representar los intereses de sus clientes y nosotros en los antecedentes que tenemos, por lo tanto, comentar las expresiones de los abogados, preferimos mantener con cierta lejanía”.

En ese sentido, sobre la mención que realizó a los jueces, enfatizó en que “no hay que ponerse nervioso. Si es que hay antecedentes que revelan una relación impropia entre fiscales o quien sea, con un abogado, debe investigarse y hacerse efectivas las responsabilidades, si es que corresponde”.

Sobre si esta situación ‘mancha’ la profesión, explicó que “el tema de la tuición ética de los abogados, no existe, primero porque no existe la colegiatura. El título lo otorga la Corte Suprema y no las universidades. Creo que hay una tuición ética del comportamiento de los abogados en general, ya que este tipo de situaciones dejan muy mal parados a los abogados y no desafía a establecer una mirada que permita una reforma”.

Para finalizar, también entregó palabras sobre los cuestionado nombramientos de jueces y diversas autoridades judiciales:

“Esto no es nada nuevo, esto sucede desde que yo tengo uso de razón como abogado. El tema de los nombramientos de los jueces, ministro o autoridades de la Fiscalía, pasan por un cedazo político y eso va generamos estructuralmente una problemática , por eso hemos postulado para hacer reformas en estos nombramientos”.